Україна внесла компанію Alibaba до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомили на сайті НАЗК.
Зазначається, що компанія досі працює у росії, а також надає свої платформи для продажу товарів, виготовлених із міді, вивезеної з українських окупованих територій.
У росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, керована дочірньою російською компанією з групи Alibaba ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)".
Власником ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)" є зареєстрована в Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує вести справу в росії, надає міжнародний майданчик для продажу зарубіжних товарів. Прибуток ТОВ "Алібаба.КОМ(РУ)" за 2022 рік становить 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).
У квітні 2023-го агентство Reuters виявило, що китайська компанія Quzhou Nova закуповувала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у контрольованого росіянами Дебальцівського заводу металургійного машинобудування. Свою закупівлю компанія зробила з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.
За даними митниці, відвантаження мідного сплаву із заводу здійснювалося через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, що продаються на платформах Alibaba.
НАЗК також зазначає, що Alibaba вдається і до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов'язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за повідомлення про війну. Водночас проросійські повідомлення на платформі не видаляються.
Про це повідомили на сайті НАЗК.
Зазначається, що компанія досі працює у росії, а також надає свої платформи для продажу товарів, виготовлених із міді, вивезеної з українських окупованих територій.
У росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, керована дочірньою російською компанією з групи Alibaba ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)".
Власником ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)" є зареєстрована в Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує вести справу в росії, надає міжнародний майданчик для продажу зарубіжних товарів. Прибуток ТОВ "Алібаба.КОМ(РУ)" за 2022 рік становить 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).
У квітні 2023-го агентство Reuters виявило, що китайська компанія Quzhou Nova закуповувала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у контрольованого росіянами Дебальцівського заводу металургійного машинобудування. Свою закупівлю компанія зробила з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.
За даними митниці, відвантаження мідного сплаву із заводу здійснювалося через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, що продаються на платформах Alibaba.
НАЗК також зазначає, що Alibaba вдається і до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов'язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за повідомлення про війну. Водночас проросійські повідомлення на платформі не видаляються.
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