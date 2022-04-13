Україна посилила контроль на прикордонних ділянках із Молдовою та білоруссю

На кордоні України з республікою білорусь та на ділянці з невизнаним Придністров'ям посилено заходи безпеки.

Про це заявив 12 квітня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє пресслужба відомства.

"На кордоні з Молдовою (на ділянці з Придністров'ям) та на кордоні з білоруссю посилено заходи безпеки, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Ми стоїмо разом із ЗСУ, іншими складовими силами безпеки та оборони та готові до заходів у разі, якщо цими напрямками спробують вторгнутися вороги", – сказав Демченко.