Україна знищила російських танків більше, ніж у кількох європейських країн на озброєнні

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну воїни ЗСУ знищили 676 ворожих танків. Це більше, ніж є на озброєнні деяких європейських армій, зазначають у Міноборони України.
Для порівняння:
Для порівняння:
- Угорщина має на озброєнні 176 танків;
- Чехія – 116 танків;
- Хорватія – 72 танки;
- Австрія – 52 танки;
- Словенія – 44 танки;
- Словаччина – 20 танків.
Шість країн мають 480 танків, а українські воїни знищили – 676 російських танків. Це порівняння лише у танках, а є величезна кількість збитих літаків, безпілотників, ракет тощо.
Україна вже більше місяця успішно обороняється проти величезної російської армії та захищає собою Європу від російської навали.
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