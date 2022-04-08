Україна знищила російських танків більше, ніж у кількох європейських країн на озброєнні

18:28 06 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну воїни ЗСУ знищили 676 ворожих танків. Це більше, ніж є на озброєнні деяких європейських армій, зазначають у Міноборони України.



Для порівняння:

Угорщина має на озброєнні 176 танків;

Чехія – 116 танків;

Хорватія – 72 танки;

Австрія – 52 танки;

Словенія – 44 танки;

Словаччина – 20 танків.

Шість країн мають 480 танків, а українські воїни знищили – 676 російських танків. Це порівняння лише у танках, а є величезна кількість збитих літаків, безпілотників, ракет тощо.

Україна вже більше місяця успішно обороняється проти величезної російської армії та захищає собою Європу від російської навали.