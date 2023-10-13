Україна, Румунія та Німеччина ліквідували канал контрабанди наркотиків з Ірану

12:43 13 жовтня Київ, Україна





За інформацією, наданою пресслужбою СБУ 13 жовтня, результатом багатоетапної операції стало не лише блокування незаконного каналу, а й затримання організатора наркотрафіку в Румунії.



Ця спецоперація розпочалася у вересні 2022 року і тривала понад рік. На початку її здійснення в Одесі співробітники СБУ та Національної поліції України затримали двох іноземних наркокур'єрів, які намагалися провести майже 186 кілограмів іранського героїну через Україну до Західної Європи. Щоб приховати контрабандні наркотики, злочинці сховали їх у коробках із подвійним дном, призначених для перевезення 16 тонн фініків. Сума вилученого наркотику оцінюється у 11 мільйонів доларів за цінами чорного ринку.



Двоє заарештованих кур'єрів були частиною великого транснаціонального наркоугруповання. Для розкриття організатора цього угруповання, який проживав в одній із країн Євросоюзу, правоохоронці провели спільні операції та розслідування з європейськими колегами. Служба безпеки України (СБУ) та правоохоронні органи Румунії та Німеччини завершили велику операцію з ліквідації масштабного каналу контрабанди важких наркотиків з Ірану до Євросоюзу.За інформацією, наданою пресслужбою СБУ 13 жовтня, результатом багатоетапної операції стало не лише блокування незаконного каналу, а й затримання організатора наркотрафіку в Румунії.Ця спецоперація розпочалася у вересні 2022 року і тривала понад рік. На початку її здійснення в Одесі співробітники СБУ та Національної поліції України затримали двох іноземних наркокур'єрів, які намагалися провести майже 186 кілограмів іранського героїну через Україну до Західної Європи. Щоб приховати контрабандні наркотики, злочинці сховали їх у коробках із подвійним дном, призначених для перевезення 16 тонн фініків. Сума вилученого наркотику оцінюється у 11 мільйонів доларів за цінами чорного ринку.Двоє заарештованих кур'єрів були частиною великого транснаціонального наркоугруповання. Для розкриття організатора цього угруповання, який проживав в одній із країн Євросоюзу, правоохоронці провели спільні операції та розслідування з європейськими колегами.

Завдяки цим зусиллям вдалося встановити місцезнаходження головного організатора, задокументувати його злочинну діяльність та затримати його. Слідство показало, що цей злочинець розробив маршрут перевезення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокування росією скористався портами Румунії та перевозив наркотики в Україну сухопутним шляхом.



Слідство в Румунії продовжує роботу над справою, пов'язаною із затриманим організатором наркоугруповання. Кур'єрам, затриманим в Україні, пред'явлено звинувачення в контрабанді наркотичних засобів, і їм призначено запобіжний захід у вигляді взяття під варту. За вчинений ними злочин їм загрожує до 12 років ув'язнення, а також конфіскація майна.