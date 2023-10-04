Україна викрила російську агентурну мережу: заарештовано трьох агентів

10:23 04 жовтня Київ, Україна

В результаті успішної операції Служби безпеки України затримано агентів у Харкові та на Житомирщині, які працювали на російську розвідку.

Внаслідок спецоперації затримано трьох агентів російської військової розвідки, серед яких – громадянин росії. За вказівкою окупантів зловмисники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів.

Також вони приховано відстежували дані про повітряні атаки росії на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ «звіти» про можливі «прильоти».

Всю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, що знаходився в Білгороді. Ним виявився негласний позаштатний

представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ.

Отримані дані він переправляв своєму «куратору» – кадровому співробітнику військової розвідки росії. Розвідінформація була потрібна окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об'єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця знаходження російських агентів та затримали їх у власних приміщеннях.

За даними слідства, затримано місцевих жителів, яких російська військова розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення росії.

У поле зору спецслужби росії вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію росії, де їх і завербували.

Після 24 лютого 2022 року російська розвідка активувала своїх агентів та перейшла з ними на регулярні сеанси зв'язку через месенджер.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманих про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Поки що вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.