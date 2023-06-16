Україна продовжує займати лідируючу позицію у світі за кількістю кібератак

17:59 23 травня Київ, Україна

Україна довгий час залишалася на другому місці у світі після США за кількістю кібератак, проте починаючи з 14 січня 2022 року (початок повномасштабного вторгнення росії до українського кіберпростору) наша країна вийшла на перше місце і там залишається.

Про це повідомив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

"Зараз трохи більше ніж за чотири місяці з початку року було зафіксовано 700 інцидентів. Це приблизно стільки ж, як і минулого року. Це свідчить про те, що інтенсивність кібератак зберігається. За перший квартал лише 549 інцидентів, а за квітень – 151. Якщо така інтенсивність збережеться, за рік отримаємо стільки ж, як і минулого року – близько 2,2 тис. інцидентів”, - сказав він.

За словами заступника голови Держспецзв'язку, за весь 2022 рік урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала близько 7 тисяч інцидентів (з урахуванням тих, інформація про які надходила за даними розвідки). У ручному режимі фахівці CERT-UA пропрацювали 2194 інциденти у 2022 році.



Фахівці Держспецзв'язку виділяють кілька фаз сучасної кібервійни:

перша – до повномасштабного вторгнення 14 січня 2022 року

друга – у перший місяць війни

третя – період складніших атак (наприкінці березня-початку квітня 2022 року), протягом якого відбулося щонайменше три суттєві кібератаки: на Укртелеком, МЗС та на одну з компаній енергетичного сектора, якій вдалося запобігти.

Після цього кількість серйозних атак дещо зменшилась. Восени розпочався четвертий період кібервійни, що характеризувався зміщенням фокусу зловмисників у напрямку атак на енергетичний сектор. Паралельно з масованими ракетними ударами вони намагалися вивести з ладу енергооб'єкти через кіберпростір.



Період, що розпочався у січні 2023 року, триває досі. Він характеризується спробами зловмисників проникнути у мережі компаній, які надають послуги. Це так звані атаки на ланцюжки поставки (supply chain attack), тобто спроби проникнути в цільову мережу організації через зламування одного з постачальників послуг. У фокусі уваги зловмисників – телеком-провайдери, які забезпечують зв'язок компанії та розробляють програмне забезпечення, логістичні компанії. Головна мета цих атак – кібершпигунство, отримання доступу до чутливих даних, які, на думку росіян, можуть дати їм перевагу на полі бою.