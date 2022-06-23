Україна оголосила звинувачення у держзраді 48 суддям із Криму

14:40 23 червня Київ, Україна

Слідчі направили до суду вже 48 звинувачень у державній зраді щодо українських суддів, повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя.



Українська прокуратура на 16 червня повідомила, що 47 із 48 обвинувачених судитимуть заочно.



Крім того, прокуратура АРК та Севастополя підозрює 175 суддів із Криму у держзраді.



Кримінальні провадження порушено, зокрема, щодо таких незаконних "суддів" на півострові: Євгена Борисенка, Максима Сича, Надії Шкільної, Ольги Морозко, Марини Нікіщенко, Ігоря Бражника, Ігоря Яніна, Андрія Кулішова, Анни Тимофєєвої, Анни Редько, Ірини Кагітіної, Едуарда Білоусова, Дениса Діденка, Ольги Гуріної, Любові Дяченко, Олексія Тихопоя, Андрія Кулішова, Сергія Іванова, Ірини Берещанської, Ірини Єрохіної та Едуарда Пікуля.



Також у відомстві повідомили, що Печерський районний суд Києва з лютого 2022 року не призначає дату нового засідання у справі ексголови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, обвинуваченого в держзраді, через введений в Україні військовий стан.



Валерій Чорнобук – єдиний підозрюваний у держзраді суддя з Криму, який перебуває у зоні досяжності українських правоохоронних органів. Прокуратура АРК та Севастополя направила обвинувальний висновок до суду ще у жовтні 2019 року. Станом на початок 2022 року слухання справи знаходилося на стадії опитування свідків.