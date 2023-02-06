Україна націоналізувала активи підсанкційних російських олігархів на суму 2 млрд. грн.

18:39 06 лютого Київ, Україна

За рішенням суду до держвласності України передано підприємства, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову. Вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 млрд грн.

Про це повідомляє СБУ.

"Рішення суду стосується Демуринського гірничо-збагачувального комбінату, оптового виробника труб ТОВ ВСМПО Титан, компанії з торгівлі металами ТОВ Тай-Мінералс та агрохолдингу Інвест Агро. Вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 млрд гривень", – йдеться у повідомленні.

У СБУ заявили, що Чемезов (голова держкорпорації Ростех. – Ред.) і Шелков входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії. Вони керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ Корпорація ВСМПО-АВІСМА.

"Ця компанія входить до структури військово-промислового комплексу країни-агресора та бере участь у процесах виробництва озброєнь для окупаційних угруповань", - зазначили у спецслужбі.

Після початку війни Шелков та Чемезов хотіли приховати свою причетність до українських активів. Вони намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях.. Але співробітники СБУ викрили правочини, своєчасно їх заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна у доход України.