Україна націоналізувала активи підсанкційних російських олігархів на суму 2 млрд. грн.

За рішенням суду до держвласності України передано підприємства, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову. Вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 млрд грн.
Про це повідомляє СБУ.
У СБУ заявили, що Чемезов (голова держкорпорації Ростех. – Ред.) і Шелков входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії. Вони керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ Корпорація ВСМПО-АВІСМА.
Після початку війни Шелков та Чемезов хотіли приховати свою причетність до українських активів. Вони намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях.. Але співробітники СБУ викрили правочини, своєчасно їх заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна у доход України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі