Україна зазнала понад тисячу кібератак за пів року повномасштабної війни

18:05 26 серпня Київ, Україна

Протягом шести місяців повномасштабної війни Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зареєструвала 1123 кібератаки.



Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

“Українці вже пів року мужньо дають відсіч російським загарбникам, які у лютому розпочали повномасштабну війну на території нашої країни. Захищаємося не лише на полі бою, а й успішно відбиваємо атаки російських хакерів у кіберпросторі”, – зазначає Держспецзв'язку.

Найчастіше хакери атакували Уряд та місцеві органи влади. Також серед основних цілей – комерційні та фінансові установи, органи сектору безпеки та оборони, підприємства енергетичного сектору, транспортної галузі та телекомунікації, тобто вся інфраструктура, яка працює для життєзабезпечення населення.



Серед найбільш поширених методів кібератак: збирання зловмисником інформації, шкідливий програмний код та втручання.