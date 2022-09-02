Україна зазнала понад тисячу кібератак за пів року повномасштабної війни

Протягом шести місяців повномасштабної війни Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зареєструвала 1123 кібератаки.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Найчастіше хакери атакували Уряд та місцеві органи влади. Також серед основних цілей – комерційні та фінансові установи, органи сектору безпеки та оборони, підприємства енергетичного сектору, транспортної галузі та телекомунікації, тобто вся інфраструктура, яка працює для життєзабезпечення населення.
Серед найбільш поширених методів кібератак: збирання зловмисником інформації, шкідливий програмний код та втручання.
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