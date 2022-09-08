Україна заочно судитиме проросійського блогера Подоляку за виправдання війни

Національна поліція і Сумська обласна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти сумчанина Юрія Подоляки, який виїхав до москви в 2014 році, а після початку повномасштабної війни став популярним проросійським військовим блогером.
Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.
Ім'я обвинуваченого Офіс Генпрокурора не вказує, але повідомлення ілюстроване фотографією Подоляки.
Блогера заочно судитимуть за поширення інформації, що містить виправдання збройної агресії росії проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
Відомо, що блогер став набирати популярності на тлі заворушень у Казахстані, а потім продовжив і після повномасштабного вторгнення російських військ до України. На початку року в його Telegram-каналі було 15 000 підписників, а зараз – понад 2,2 млн. На YouTube до блокування у Подоляки було понад 3,5 млн підписників.
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