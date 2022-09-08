Україна заочно судитиме проросійського блогера Подоляку за виправдання війни

15:06 08 вересня Київ, Україна

Національна поліція і Сумська обласна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти сумчанина Юрія Подоляки, який виїхав до москви в 2014 році, а після початку повномасштабної війни став популярним проросійським військовим блогером

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

“У соцмережах, де він має мільйонну аудиторію у росії, блогер називає себе головним спікером війни. Поки що він поширює інформацію з території держави-агресора. За його словами, він допомагає росіянам "мобілізуватися та тримати інформаційний удар". Виправдовуючи поразки військових росії, він поширює традиційні фейки російської пропаганди», – повідомляє прокурор.

Ім'я обвинуваченого Офіс Генпрокурора не вказує, але повідомлення ілюстроване фотографією Подоляки.



Блогера заочно судитимуть за поширення інформації, що містить виправдання збройної агресії росії проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.



Відомо, що блогер став набирати популярності на тлі заворушень у Казахстані, а потім продовжив і після повномасштабного вторгнення російських військ до України. На початку року в його Telegram-каналі було 15 000 підписників, а зараз – понад 2,2 млн. На YouTube до блокування у Подоляки було понад 3,5 млн підписників.