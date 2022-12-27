Україна заарештувала майно друга путіна, олігарха Алішера Усманова

14:14 27 грудня Київ, Україна





Правоохоронці виявили підпільні склади росії на території кількох морських портів, де зберігали понад 160 тисяч тонн української залізної руди.



Сировину намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію росії, щоб передати на потреби металургійної галузі та військово-промислового комплексу.



В Офісі Генерального прокурора кажуть, що юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом із російськими компаніями, афілійованими з Усмановим, задекларувала переміщення територією України до країн Азії у митному режимі "транзит" залізняку на понад 1,3 мільярда гривень.



Однак, щоб не сплачувати податки та інші платежі, посадові особи компанії Усманова використовували механізм так званого перерваного транзиту – продукцію незаконно завантажують посеред маршруту та надалі вводять у нелегальний обіг. Суд заарештував в Україні майно російського олігарха Алішера Усманова майже на два мільярди гривень, повідомили у СБУ Правоохоронці виявили підпільні склади росії на території кількох морських портів, де зберігали понад 160 тисяч тонн української залізної руди.Сировину намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію росії, щоб передати на потреби металургійної галузі та військово-промислового комплексу.В Офісі Генерального прокурора кажуть, що юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом із російськими компаніями, афілійованими з Усмановим, задекларувала переміщення територією України до країн Азії у митному режимі "транзит" залізняку на понад 1,3 мільярда гривень.Однак, щоб не сплачувати податки та інші платежі, посадові особи компанії Усманова використовували механізм так званого перерваного транзиту – продукцію незаконно завантажують посеред маршруту та надалі вводять у нелегальний обіг.

“Насправді вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично посадовці компанії відвантажували товар суб'єктам господарювання – резидентам України, не сплачуючи при цьому митних платежів. Таким чином, державі завдано понад 118 млн грн збитків”, – розповідають слідчі.

Досудове розслідування здійснюють за статтею щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.



Заарештовані кошти планується передати до АРМА.



Після початку повномасштабного російського вторгнення Усманов потрапив до списків санкцій США та Євросоюзу. Йому заборонили в'їзд до країн Євросоюзу, а також "заморозили" всі активи - яхти, приватні літаки, віллу та шість компаній на суму 66 мільйонів євро.