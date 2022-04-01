Вкрадений у наркоторговця $1 млрд невідомий хакер віддав владі США

09:56 07 листопада Київ, Україна

Напевно, образ легендарного Робіна Гуда ще довго буде жити в серцях романтиків. Навіть тоді, коли романтики будуть до мозку кісток програмістами. Цікавий випадок стався не в Шервудському лісі, а в хащі електронної мережі США.

Як повідомило видання Verge з посиланням на Мін'юст США, невідомий хакер, який згадується в офіційних документах як "людина Х", 3 листопада погодився передати уряду США близько 70 тис. біткоінів, що належали наркоторговцю Россу Ульбріхтові.

За його даними, хакеру ще в 2012 або в 2013 році вдалося зламати електронний гаманець, в якому зберігалися біткоіни Ульбріхта, засновника найбільшої мережі з продажу наркотиків через інтернет Silk Road.

В цей час Ульбріхт відбуває покарання у федеральній в'язниці США: два довічні терміни позбавлення волі плюс 40 років. Раніше він намагався повернути викрадену криптовалюту, відзначає видання.

Міністерство юстиції США 5 листопада оголосило про вилучення біткоінів з електронного гаманця засновника Silk Road в рамках цивільної справи про конфіскацію.

Як повідомлялося раніше, голландський хакер зламав акаунт президента США Дональда Трампа в соцмережі Twitter, з п'ятої спроби підібравши потрібний пароль.