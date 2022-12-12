Вкрадене дитинство: у Маріуполі окупанти шукають нових батьків хлопчику, бо рідні виявилися "неблагонадійними"

14:46 12 грудня Київ, Україна





Про це



Ролик із хлопчиком, якого автор називає Василь, користувачка Тік-Ток Олена Малай виклала 11 грудня. Перша публікація на її сторінці у цій соцмережі з'явилася ще 2020 року. У профілі у Фейсбуці користувачка з таким же ім'ям та схожими фотографіями вказала, що є весільним фотографом. У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники відібрали у батьків дитину і тепер шукають їй нових. Окупанти кажуть, що рідні хлопчика виявилися "неблагонадійними", а маріупольські чиновники впевнені, що батьки дитини не пройшли так звану фільтрацію росіян.Про це розповідає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.Ролик із хлопчиком, якого автор називає Василь, користувачка Тік-Ток Олена Малай виклала 11 грудня. Перша публікація на її сторінці у цій соцмережі з'явилася ще 2020 року. У профілі у Фейсбуці користувачка з таким же ім'ям та схожими фотографіями вказала, що є весільним фотографом.

“Хлопчик Вася. Живе у лікарні… йди сюди, Васю! Його забрали від неблагонадійних батьків. Який хороший, може комусь потрібна така хороша дитина? З блакитними очима. Ти хочеш нових батьків? Тааак, мій хлопчик», – каже жінка у ролику.

У відкритих джерелах інформації про Олену Малай, яка б була причетна до окупаційної адміністрації Маріуполя, немає, але жінка активно пропонує в коментарях до власного повідомлення усиновити хлопчика.



Вона стверджує, що він знаходиться у селищі міського типу Володарське – адміністративний центр Микільської селищної громади.



Про це вона розповіла у відповіді на запитання користувача з ніком “user8716169545880” щодо того, як можна усиновити Василя. Охочий забрати дитину, якщо вірити даним у його профілі, живе в Єкатеринбурзі та Алмати. Жінка публікує багато пропагандистських відео, а один із роликів, які вона виклала – це пісня виконавця Олега Газманова, занесеного до списку загроз українській нацбезпеці.

"На мою думку, це другий гімн росії", - вважає вона.

Малай не пояснює, що означає термін "неблагонадійний", який вона використовувала для рідних батьків Василя. Проте Петро Андрющенко каже, що "неблагонадійними" росіяни називають тих, хто не пройшов фільтрацію.

“Вася поки що просто живе в лікарні, але за інформацію від наших лікарів – бригада людожерів з російського усиновлення вже в дорозі. На наших очах ще одна дитина позбудеться Батьківщини, опіки, батьків через нелюдяність окупантів", – розповідає чиновник.

Правозахисники вже фіксували випадки, коли російські військові розлучали дітей із батьками після проходження так званої "фільтрації". Це є порушенням міжнародного гуманітарного права.