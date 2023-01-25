Ухилянту не допомогли виїхати ні хабар, ні "липові" документи

15:33 25 січня Київ, Україна

Прикордонники Волинського загону задокументували факт спроби перетнути державний кордон за хабар. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Жінка разом із чоловіком та малолітньою дитиною їхала до Польщі через пункт пропуску Устилуг. Під час перевірки документів, що дають право на виїзд за кордон 44-річному донеччанину, у інспектора виникли сумніви щодо законності їхнього отримання. Про можливе використання цією особою "липових" паперів про опікунство прикордонників наперед поінформували офіцери внутрішньої та власної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення додаткового контролю дружина вирішила "допомогти" чоловікові та спробувала залагодити справу за допомогою хабаря у 1800 доларів США.

Інспектор від запропонованих грошей відмовилася та викликала поліцію.

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