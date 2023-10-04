Кримінальна справа в Запоріжжі: шахрайство з продажем будматеріалів на OLX

У Запоріжжі порушили кримінальну справу та направили до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які брали участь у шахрайстві з продажем будматеріалів на платформі "OLX".
Про це повідомила Вознесенівська окружна прокуратура.
За даними слідства, один із мешканців Запоріжжя, який раніше мав судимість, організував шахрайську схему, пропонуючи на продаж неіснуючі товари через інтернет. У процес злочинної діяльності він залучив ще двох мешканців міста.
Шахраї діяли за попередньо узгодженою схемою. Вони розміщували фейкові оголошення на популярній платформі "OLX", називаючись представниками відомої української будівельної компанії. Після отримання передплати вони припиняли зв'язок із покупцями. В результаті цієї афери інтернет-шахраї обдурили 17 людей з різних регіонів України та привласнили кошти потерпілих на загальну суму понад 100 тисяч гривень.
Одного з організаторів та одного з учасників злочинної групи було затримано і їм було призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спільниці за рішенням суду було призначено домашній арешт.
Про це повідомила Вознесенівська окружна прокуратура.
За даними слідства, один із мешканців Запоріжжя, який раніше мав судимість, організував шахрайську схему, пропонуючи на продаж неіснуючі товари через інтернет. У процес злочинної діяльності він залучив ще двох мешканців міста.
Шахраї діяли за попередньо узгодженою схемою. Вони розміщували фейкові оголошення на популярній платформі "OLX", називаючись представниками відомої української будівельної компанії. Після отримання передплати вони припиняли зв'язок із покупцями. В результаті цієї афери інтернет-шахраї обдурили 17 людей з різних регіонів України та привласнили кошти потерпілих на загальну суму понад 100 тисяч гривень.
Одного з організаторів та одного з учасників злочинної групи було затримано і їм було призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спільниці за рішенням суду було призначено домашній арешт.
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