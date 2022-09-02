Вугільні шахти, захоплені сепаратистами у 2014 році, опинилися на межі закриття

10:00 09 серпня Київ, Україна

Вугільна галузь у містах Луганської області, захоплених росією у 2014 році, на межі катастрофи. У шахтах брак робочої сили через примусову мобілізацію, що загрожує їхнім закриттям.

Про це сьогодні, 9 серпня, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За його словами, йдеться про підприємства вугільної галузі, зокрема, у містах Сорокіно (Краснодон), Ровеньки, Должанськ (Свердловськ).

"Майже всіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, уже мобілізували на початку вторгнення. Наразі кожна повістка — ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що з фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств", - розповів Гайдай.

Глава Луганської області також повідомив, що на роботу на ці шахти почали запрошувати чоловіків із сусідніх областей росії, і назвав ситуацію катастрофічною.