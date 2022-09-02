Вугільні шахти, захоплені сепаратистами у 2014 році, опинилися на межі закриття

Вугільна галузь у містах Луганської області, захоплених росією у 2014 році, на межі катастрофи. У шахтах брак робочої сили через примусову мобілізацію, що загрожує їхнім закриттям.
Про це сьогодні, 9 серпня, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, йдеться про підприємства вугільної галузі, зокрема, у містах Сорокіно (Краснодон), Ровеньки, Должанськ (Свердловськ).
За його словами, йдеться про підприємства вугільної галузі, зокрема, у містах Сорокіно (Краснодон), Ровеньки, Должанськ (Свердловськ).
Глава Луганської області також повідомив, що на роботу на ці шахти почали запрошувати чоловіків із сусідніх областей росії, і назвав ситуацію катастрофічною.
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