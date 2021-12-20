Викрав таксі: поліція затримала неповнолітнього

Співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 17-річного мешканця Чортківського району у незаконному заволодінні транспортним засобом. Неповнолітньому сподобався автомобіль, на якому його знайомий надає послуги таксі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільщини.

За словами заявника, юного зловмисника він знає лише кілька днів. Хлопець скаржився, що потрапив у неприємну ситуацію, і житель Тернополя пустив його пожити в квартиру, що орендується. Якогось дня, повернувшись із нічної зміни, мешканець Тернополя міцно заснув, а коли прокинувся, то не застав у будинку свого знайомого. Хлопець пішов, прихопивши із собою ключі від автомобіля.

Поліціянти розшукали викрадача у Чортківському районі, звідки він родом. Автомобіль вилучили. Щодо неповнолітнього порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значних матеріальних збитків) Кримінальному кодексу. За вчинене йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.