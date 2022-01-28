Уганда: чоловік приніс до парламенту пакет з головою дитини

20:24 15 вересень Київ, Україна

Правоохоронні органи Уганди затримали 22-річного хлопця, він намагався пройти в будівлю уряду з пакетом, в якому знаходилася відрубана голова дитини.



За даними експертизи, голова належала дитині у віці від п'яти до семи років. Нещодавно в сусідньому місті повідомили про зникнення дитини.



Одна з парламентських груп Уганди переконана, що кривавий пакет затриманий хотів передати спікеру парламенту, однак вона відмовилася коментувати страшну ситуацію.



В Уганді вже більше як 20 років поширена практика викрадення та розчленування малолітніх дітей: частини тіла були важливою складовою в проведенні магічних таїнств і ритуалів.



Зокрема, є повір'я, згідно з яким закопана голова дитини в фундаменті того чи іншого будинку приносила успіх і великі гроші його власникам.



Попри заборону проводити жертвопринесення в Уганді, в багатьох населених пунктах країни досі зустрічаються такі випадки.