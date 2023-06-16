Удари авіації, РСЗВ та БПЛА по Запорізькій області

11:14 20 травня Київ, Україна

Прифронтові населені пункти на Запоріжжі продовжують страждати від російських обстрілів. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, протягом доби внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області поранення отримали дев'ять мирних жителів.

За його словами, під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Нині його стан тяжкий.

Також вночі окупанти влучили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському. Поранено двох жінок 40 і 44 років, 18-річну дівчину та 14-річного хлопця.

А у Верхній Терсі під час нічних обстрілів постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років та 39-річна жінка.

Як повідомляють в ОВА, росіяни за добу завдали 92 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Війська росії били авіацією по Полтавці і Малій Токмачці, завдали сім ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакували з БПЛА Новоандріївку, Ольговське і 80 разів застосували артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Малинівці та інших селах.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київщину. Однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.