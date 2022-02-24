Удар російської ракети в житловий будинок у Чугуєві: загинула дитина

13:29 24 лютий Київ, Україна

Ранкові обстріли налякали сплячих українців. Як стверджує Путін, удари російських ракет були спрямовані точково до військових об'єктів. Але сподіватися на точність російських стрільців не доводиться. Згадаймо «випадкове» влучення в мирний Боїнг.

При обстрілі російськими ракетами Чугуївського аеродрому в Харківській області сталося те саме. Обстріл призвів до жертв серед цивільного населення. Як повідомила пресслужба ДСНС, ракета потрапила до багатоповерхівки. Пожежники борються із вогнем.

"24 лютого о 08:23 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, будинок. №157. Вона виникла у результаті ворожого обстрілу", - сказано в повідомленні.

До палаючого будинку приїхало три машини для гасіння пожежі, швидка медична допомога та автодрабина. Пожежа охопила балкони на 2-3-му поверхах та квартиру на 4-му. вогонь охопив приблизно 100 кв.

За словами рятувальників, із потерпілого від вибуху будинку було евакуйовано 15 мешканців. Серед них були поранені, яким надали медичну допомогу. На жаль, загинув неповнолітній хлопчик. До 09:50 вогонь було локалізовано.

Нагадаємо, що по Чугуєву російські військові били ракетами Смерч.