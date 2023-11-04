Удар російської ракети по селу Зарічне Запорізької області: 9 поранених

10:31 04 листопада Київ, Україна

Як повідомив у Telegram голова Запорізької ОДА Юрій Малашко, внаслідок удару ворожої ракети по селищу Зарічне Запорізької області поранення отримали 9 місцевих мешканців.

"Окупанти вдарили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок. Усім оперативно надано необхідну медичну допомогу," - написав Юрій Малашко.

При цьому Малашко не уточнив, коли саме відбувся обстріл.

За його даними, за минулу добу ворог завдав 126 ударів по 26 містам і селам Запорізької області.

102 артобстріли припали по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботино, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також військовослужбовці РФ здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполі, Новодарівці, Ольговському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Луговському та Малим Щербакам і обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.