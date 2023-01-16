Удар по житловому будинку у Дніпрі: кількість жертв збільшилася до 35

09:37 16 січня Київ, Україна

Станом на ранок 16 січня з-під завалів багатоповерхового будинку в Дніпрі дістали тіла 35 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 39 осіб, із них 6 дітей. Травмовано 75 осіб, із них 14 дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами продовжується», - додав Резніченко.

За його словами, рятувально-пошукова операція триває вже 40 годин.

З місця влучення ракети вивезли вже 7400 тонн зруйнованих конструкцій, на місці події працюють 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності.

Примітно, що найбільші російські держагентства не опублікували жодної новини про удар, руйнування та загибель людей у Дніпрі. Міноборони росії у своєму зведенні розповіло про ракетний удар, стверджуючи, що війська "уразили систему військового управління України та пов'язані з нею об'єкти енергетики". Офіційний представник відомства ігор конашенко також не згадав про загибель людей.