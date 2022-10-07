Удар по Запоріжжю: збільшилася кількість жертв обстрілу

17:23 07 жовтня Київ, Україна

У Запоріжжі продовжуються аварійно-рятувальні роботи на місцях зруйнованих житлових будинків. З-під завалів вдалося врятувати 21 особу. Також відомо про щонайменше 12 загиблих. Ще 13 людей опинилися у лікарні.

Про це повідомили у ДСНС та секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв.



Рятувальники другу добу, не припиняючи роботи вночі, спільно з комунальними службами продовжують розбирати конструкції на місцях ракетних ударів.



До них приєдналося близько сотні добровольців, які раніше проходили навчання як члени добровільних формувань цивільної

захисту.

Місцева влада закликає городян долучитися до ліквідації наслідків ворожих прильотів. 7 жовтня небайдужі могли пройти спеціальний інструктаж від державників біля Фонтану життя на площі Маяковського.