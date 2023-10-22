Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: кількість поранених зросла

Ще один ракетний удар росіян по мирному об'єкту. Це не був військовий об'єкт, це навіть не промислове чи енергетичне підприємство. Метою російської армії стало підприємство Нової пошти під Харковом.
Усі 6 загиблих та 16 постраждалих внаслідок удару окупантів за терміналом Нової пошти є працівниками підприємства. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.
Зазначається, що термінал знаходиться у селі Коротичі, що поблизу Харкова. Повідомлення про обстріл надійшло близько 22:20, у відділенні Нової пошти виникла пожежа та загоряння вантажного автомобіля.
Станом на 02:30 відомо, що на території терміналу знаходилося понад 20 осіб, з них 6 людей загинуло та 16 поранено. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеня тяжкості їх доправили до лікарні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.. 438 Кримінального кодексу України.
Тим часом у Новій пошті оголосили неділю днем жалоби.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі