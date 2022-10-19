Удар по Кривому Розі: зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури

08:51 19 жовтня Київ, Україна

Внаслідок ракетного обстрілу Криворізького району Дніпропетровщини було зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова Криворізького РВА Олександр Вілкул, 19 жовтня.

"Через потрапляння під час останньої повітряної тривоги без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - написав Вілкул.

Він зазначив, що зараз на місці події працюють енергетики.