Удар по Кривому Розі: пошкоджено будинки та інфраструктуру

11:00 26 вересня Київ, Україна

Вранці 26 вересня російські окупанти атакували одне з підприємств у Кривому Розі, як повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у своїх каналах у Telegram.

"Ранок почався з вибуху у Кривому Розі на одному з підприємств міста. Ми збираємо інформацію та уточнюємо події", - написав Лисак.

Лукашук підтвердив, що на момент його повідомлення про постраждалих та руйнування на підприємстві не було інформації.



Лисак також уточнив, що вночі сталися три обстріли Нікопольщини російською артилерією. Під обстріл потрапили районний центр, а також Мирівська та Червоногригорівська громади.



Внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, дві господарські будівлі та розбито 40 сонячних панелей. Один непідтримуваний об'єкт та лінії електропередач також були пошкоджені. Проте, за повідомленням Лисака, не було інформації щодо постраждалих серед громадян.