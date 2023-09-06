Удар по Кривому Розі: пошкоджено понад 20 житлових будинків та енергетичну інфраструктуру

09:26 22 серпня Київ, Україна

Окупанти рано-вранці 22 серпня завдали ракетного удару по Кривому Розі. Пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лісак.



За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждала 1 особа. Чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.



У Синельниківському районі вночі російська армія атакувала безпілотником приватне підприємство. Сталася пожежа, але рятувальникам вдалося її загасити. Обійшлося без загиблих та поранених.



Ще один удар по району стався вранці. Пошкоджено лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру. Інформація уточнюється.



Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрики.



На цей момент частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту.