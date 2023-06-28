Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до восьми, серед них – троє дітей

Учора ввечері рашисти обстріляли центр Краматорська на Донеччині ракетами Іскандер, влучили поблизу кафе та магазинів, де було багато людей.
В епіцентрі вибуху опинилися багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші будівлі, в яких вилетіли вікна, шибки та двері. Внаслідок влучення виникла пожежа.
Станом на 7 ранку 28 червня продовжуються пошукові роботи. Наразі відомо про 8 загиблих та 56 поранених, повідомили у МВС.
У МВС додають, що під завалами можуть перебувати люди, тому пошукові роботи продовжуються. Працюють рятувальники, поліційні парамедики, вибухотехніки, психологи, слідчі та криміналісти.
У ДСНС повідомили, що серед загиблих дві дитини 2008 року народження та одна 2011.
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