Удар по Краматорську: кількість загиблих зросла до восьми, серед них – троє дітей

08:48 28 червня Київ, Україна

Учора ввечері рашисти обстріляли центр Краматорська на Донеччині ракетами Іскандер, влучили поблизу кафе та магазинів, де було багато людей.

В епіцентрі вибуху опинилися багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші будівлі, в яких вилетіли вікна, шибки та двері. Внаслідок влучення виникла пожежа.

Станом на 7 ранку 28 червня продовжуються пошукові роботи. Наразі відомо про 8 загиблих та 56 поранених, повідомили у МВС.

"У Краматорську триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 відомо про 8 загиблих, з них троє дітей. Ще 56 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У МВС додають, що під завалами можуть перебувати люди, тому пошукові роботи продовжуються. Працюють рятувальники, поліційні парамедики, вибухотехніки, психологи, слідчі та криміналісти.

У ДСНС повідомили, що серед загиблих дві дитини 2008 року народження та одна 2011.