Удар по Харкову: внаслідок удару по житловому будинку одна людина загинула

Троє людей постраждали і одна загинула внаслідок удару рашистів по житловому будинку в центрі Харкова. Про це вночі 30 січня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Мер Харкова уточнив, що є одна жертва.
Тим часом у соцмережах з'явилися фото з місця події. Повідомляється, що ракета влучила у дах, судячи з фото, чотириповерхового житлового будинку. Щонайменше кілька квартир на верхньому поверсі зруйновано та охоплено полум'ям.
Раніше загарбники увечері в неділю, 29 січня, завдали ударів по Харкову та області.
У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці почалася пожежа.
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