Удар по Харкову: внаслідок удару по житловому будинку одна людина загинула

07:37 30 січня Київ, Україна

Троє людей постраждали і одна загинула внаслідок удару рашистів по житловому будинку в центрі Харкова. Про це вночі 30 січня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на сьогодні відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей. Рятувальні роботи продовжуються", - написав Синєгубов.

Мер Харкова уточнив, що є одна жертва.

"Попередньо внаслідок удару по житловому будинку у Харкові одна людина загинула, троє постраждали", - написав Терехов.



Тим часом у соцмережах з'явилися фото з місця події. Повідомляється, що ракета влучила у дах, судячи з фото, чотириповерхового житлового будинку. Щонайменше кілька квартир на верхньому поверсі зруйновано та охоплено полум'ям.

Раніше загарбники увечері в неділю, 29 січня, завдали ударів по Харкову та області.

"Зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок у центрі міста. Київський р-н. Попередньо ракетою С-300. На місці працюють усі екстрені служби", - повідомив Синєгубов.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці почалася пожежа.