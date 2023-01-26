Удар по Дніпру: ворожий БПЛА вдарив по промисловому підприємству

07:48 26 січня Київ, Україна

Вночі 26 січня у Дніпропетровській області російський безпілотник завдав удару по промисловому підприємству.

Про це у ніч на четвер, 26 січня, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
 
"Є влучення в промислове підприємство. Без жертв", - йдеться у повідомленні.
 
Перед цим Лукашук повідомляв, що у повітряному просторі області ще є "шахеди".

Місцеві пабліки ввечері повідомляли про два вибухи у Дніпрі.