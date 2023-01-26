Удар по Дніпру: ворожий БПЛА вдарив по промисловому підприємству

Вночі 26 січня у Дніпропетровській області російський безпілотник завдав удару по промисловому підприємству.
Про це у ніч на четвер, 26 січня, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Про це у ніч на четвер, 26 січня, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Перед цим Лукашук повідомляв, що у повітряному просторі області ще є "шахеди".
Місцеві пабліки ввечері повідомляли про два вибухи у Дніпрі.
Місцеві пабліки ввечері повідомляли про два вибухи у Дніпрі.
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