Удар по Дніпру: закінчено пошуково-рятувальну операцію

На місці удару російської ракети по житловому багатоквартирному будинку в Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"44 життя забрала російська ракета, яка влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Серед загиблих - п'ятеро дітей. Молодшому хлопчику не було й року. 39 людей врятовано. Пошуково-рятувальна операція завершена. Спасибі рятувальникам, лікарям, поліціянтам, комунальникам, волонтерам. Дякуємо голові міста Борису Філатову, його заступникам та всій мерії Дніпра. Дякую всім, хто ці довгі 69 годин боровся та допомагав постраждалим. І продовжує це робити. Разом стійко проходимо надважке випробування. Співчуття рідним загиблих", - написав Резніченко в офіційному ТГ-каналі.