Удар по Дніпру: кількість жертв збільшилася до 41, поранено 79 осіб (Оновлено)

10:45 17 січня Київ, Україна

На ранок 17 січня рятувальники розібрали 90% уламків зруйнованого ракетою будинку. О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі витягли тіло 1 загиблої дитини.

Усього загинула 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

Оновлено: кількість жертв збільшилася до 44

Продовжується пошукова операція. Розшукуються 25 мешканців будинку, які на цей момент вважаються зниклими безвісти. До робіт залучено понад 520 осіб та 140 одиниць техніки.



У зруйнованому російськими військами під'їзді – 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 осіб, з них близько 50 – діти.



Весь будинок без електрики, газу, вікон. Без житла залишилося понад 1000 людей.





Яка подальша доля будинку

Частина будинку, який постраждав через ракетний удар, вимагатиме демонтажу. Про це на місці події заявив мер Борис Філатов.

"У будь-якому випадку знадобиться демонтаж. Усі під'їзди, які праворуч, потрібно буде демонтувати. І треба буде допомагати людям, щоби вивезти їхні речі. Зараз ми працюємо над цим", – сказав він.