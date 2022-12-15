Удар по Дніпропетровщині: 40 снарядів прилетіло по трьох громадах

08:56 15 грудня Київ, Україна

Вночі та вранці 15 грудня війська росії з Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що під вогнем знаходилися три громади – Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.



За попередньою інформацією, постраждалих немає.