Удар по Дніпропетровщині: 40 снарядів прилетіло по трьох громадах

Вночі та вранці 15 грудня війська росії з Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що під вогнем знаходилися три громади – Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Він уточнив, що під вогнем знаходилися три громади – Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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