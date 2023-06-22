Удар по Чонгарському мосту: рух повністю перекрито

10:15 22 червня Київ, Україна

Чонгарський міст, який пов'язує тимчасово окупований Крим з материковою Україною, зазнав атаки, внаслідок чого рух мостом було повністю перекрито.



Інформацію про це поширив ресурс "Кримський вітер" через канал у Телеграмі.



За повідомленнями, по автомобільному мосту стався удар, внаслідок чого автотранспорт не може проїхати. Деталі події не розголошуються.



Були також опубліковані фотографії, які демонструють пошкодження моста, отримані внаслідок атаки.



Крім того, повідомляється про те, що поблизу мосту також було зафіксовано аналогічні інциденти.



Сергій Аксьонов, так званий "гауляйтер" Криму, заявив у своєму повідомленні в Телеграмі, що не було постраждалих внаслідок атаки на Чонгарський міст.