Удар по 3 адмінбудівлях та 7 житлових будинках у Кривому Розі: один загиблий та 55 поранених

14:56 08 вересня Київ, Україна

Внаслідок удару російських військ по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула і щонайменше 55 отримали поранення. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова МВС Ігор Клименко та голова Нацполіції Іван Виговський.
 
"Кривий Ріг. Приліт по центру міста. Зруйновано одну з адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліціянт. Ще трьох рятувальників ДСНС дістали з-під завалів. Вони у тяжкому стані. 6 співробітників зазнали травм різного ступеня тяжкості", - повідомив Клименко.
 
Глава Нацполіції Іван Виговський уточнив, що черговий акт російського терору "забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони".

За даними Лисака, пошкоджено 3 адмінбудівлі та 7 житлових будинків, серед яких - багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла у гаражах, локалізована.
 
"У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранених. Серед травмованих – 9 співробітників поліції. Для посилення до міста прибули додаткові поліційні групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуто намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від постраждалих", - додав Клименко.