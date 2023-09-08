Удар по 3 адмінбудівлях та 7 житлових будинках у Кривому Розі: один загиблий та 55 поранених

Внаслідок удару російських військ по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула і щонайменше 55 отримали поранення. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова МВС Ігор Клименко та голова Нацполіції Іван Виговський.
Глава Нацполіції Іван Виговський уточнив, що черговий акт російського терору "забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони".
За даними Лисака, пошкоджено 3 адмінбудівлі та 7 житлових будинків, серед яких - багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла у гаражах, локалізована.
За даними Лисака, пошкоджено 3 адмінбудівлі та 7 житлових будинків, серед яких - багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла у гаражах, локалізована.
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