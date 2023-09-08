Удар по 3 адмінбудівлях та 7 житлових будинках у Кривому Розі: один загиблий та 55 поранених

14:56 08 вересня Київ, Україна

Внаслідок удару російських військ по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі одна людина загинула і щонайменше 55 отримали поранення. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова МВС Ігор Клименко та голова Нацполіції Іван Виговський.

"Кривий Ріг. Приліт по центру міста. Зруйновано одну з адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліціянт. Ще трьох рятувальників ДСНС дістали з-під завалів. Вони у тяжкому стані. 6 співробітників зазнали травм різного ступеня тяжкості", - повідомив Клименко.

Глава Нацполіції Іван Виговський уточнив, що черговий акт російського терору "забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони".



За даними Лисака, пошкоджено 3 адмінбудівлі та 7 житлових будинків, серед яких - багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла у гаражах, локалізована.