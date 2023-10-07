Удар касетними снарядами по селу Біленьке Запорізької області, є жертви

11:28 07 жовтня Київ, Україна

Не припиняються ворожі обстріли прифронтових населених пунктів Запорізької області. Як повідомляє Запорізька ОВА, сьогодні, 7 жовтня, було завдано удару з РСЗВ по селу Біленьке Запорізького району. Внаслідок цієї атаки є жертва та поранені.

Вказано, що ворог відкрив вогонь близько 8:00 із реактивних систем залпового вогню касетними боєприпасами.

"Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі", – йдеться у повідомленні.

Через російську атаку загинула жінка. Ще двоє людей отримали поранення.

Минулої доби Запорізька область пережила 113 ударів. Росіяни обстріляли 20 міст та сіл. Під час артобстрілу поранення отримали двоє мешканців Оріхова – чоловіки 35 та 82 років. Вони оперативно доставлені до лікувального закладу.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили ракетами Онікс на Одещині. Чотири особи отримали поранення. Зафіксовано попадання до будівлі пансіонату у рекреаційній зоні та зерносховищі припортової інфраструктури.