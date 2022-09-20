Вчитель-злодій: у Києві поліція затримала чоловіка, який вкрав ноутбуки

Слідчими Деснянського відділення поліції міста Київ було встановлено причетність правопорушника до присвоєння чужого майна. Чоловіку загрожує строк до п'яти років позбавлення волі.

До поліції про зникнення 19 ноутбуків звернулися співробітники навчального закладу, розташованого на вулиці Вікентія Беретті. Їхнє зникнення було виявлено під час інвентаризації.

Під час проведення слідчих робіт співробітниками сектору розкриття майнових злочинів відділу кримінальної поліції було встановлено причетність одного із працівників цього навчального закладу.

Поліцією було проведено слідчі дії, під час яких правоохоронні органи змогли встановити, що вчитель, чоловік 42-х років, неодноразово протягом тривалого часу виносив із закладу ноутбуки. Загальна кількість ноутбуків становила 19 штук, оціночною вартістю 63 тис. грн.

За словами старшого слідчого Деснянського управління поліції Наталії Бакуменко, поліціянти перевірили ломбарди та виявили викрадену комп'ютерну техніку та встановили особу, причетну до злочину.

У поліції затриманому повідомили, що проти нього порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.