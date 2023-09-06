Вчителька з Краматорська "зливала" рашистам геолокації підрозділів ЗСУ

10:46 25 серпня Київ, Україна

Вчителька одного з ліцеїв у Краматорську передавала агресору розвіддані про дислокацію Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ

За вказівкою російської військової розвідки вона збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом. Ворога особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників.



Отримані відомості зрадниця дистанційно передавала до ГРУ через «зв'язкового» із тимчасово окупованої частини Луганської області. Ним виявився близький знайомий фігурантки, який зараз перебуває у лавах підконтрольного агресору «МНС ЛНР». Саме за його «допомоги» російська спецслужба здійснила вербування вчительки.



За даними, розвідінформація знадобилася окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на уповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.



Зловмисниця передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив'язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала "зв'язкового" жіночим ім'ям.



Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь росії.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.