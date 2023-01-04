Брав участь у незаконних затриманнях українських патріотів: СБУ затримала у Херсоні чергового колаборанта

Служба безпеки України затримала у Херсоні чоловіка, який під час окупації міста перейшов на бік російських окупантів. Колаборант добровільно погодився увійти до складу "окремого батальйону патрульно-постової служби" росії.
Про це повідомляє СБУ.
Про це повідомляє СБУ.
Повідомляється, що мешканець обласного центру під час захоплення міста підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
Після призначення на псевдопосаду зрадник отримав від ворога зброю та форму російського зразка.
Після звільнення Херсона колаборант сподівався загубитися у місті та уникнути правосуддя, але співробітники СБУ все одно викрили його та затримали. У затриманого вилучили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.
Фігуранту повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, і взято під варту. Йому світить до 15 років ув'язнення.
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