Брав участь у незаконних затриманнях українських патріотів: СБУ затримала у Херсоні чергового колаборанта

11:11 04 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Служба безпеки України затримала у Херсоні чоловіка, який під час окупації міста перейшов на бік російських окупантів. Колаборант добровільно погодився увійти до складу "окремого батальйону патрульно-постової служби" росії.Про це повідомляє СБУ

Повідомляється, що мешканець обласного центру під час захоплення міста підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"За це йому запропонували "посаду" у створеному агресором "управлінні МВС по Херсону". Там він добровільно погодився увійти до складу "окремого батальйону патрульно-постової служби" росії", - зазначають у СБУ.

Після призначення на псевдопосаду зрадник отримав від ворога зброю та форму російського зразка.

"Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників спротиву. Під час таких "нальотів" здійснював незаконні затримання українських патріотів та їхню доставку до російських катівень", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Херсона колаборант сподівався загубитися у місті та уникнути правосуддя, але співробітники СБУ все одно викрили його та затримали. У затриманого вилучили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.



Фігуранту повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, і взято під варту. Йому світить до 15 років ув'язнення.