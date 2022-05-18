Учасники акції "СТОП локдаун!" збираються провести ніч на Майдані

Представники протестного руху "СТОП локдаун!" мають намір провести ніч на Майдані Незалежності.
Протестувальники принесли з собою подушки і ковдри, зібрали грошей, щоб купити їжі.
Як повідомлялося раніше, сьогодні на Майдані Незалежності зібралися представники малого і середнього бізнесу, які протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліціянтів.
Увечері учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція не дала цього зробити, а поставлені намети знесла. Під час зіткнень поранення отримали троє правоохоронців - в МВС повідомляють, що на них напала "група нетверезих чоловіків". У поліції почали справу про насильство щодо працівників правоохоронних органів.
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