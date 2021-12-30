Вбивали заради наживи: поліція затримала банду «чорних рієлторів»

Учасники злочинного угруповання знаходили серед жителів Харківської області самотніх або малозабезпечених осіб, шахрайськими методами заволодівали їхніми квартирами, а потім ліквідували своїх жертв.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції та прокуратурі Харківської області.
Зловмисники шукали самотніх або неблагополучних людей. Згодом їх споювали алкоголем, викрадали документи або тримали в полоні. Після цього переписували квартири на інших людей, продавали майно, а жертв убивали.
У середу, 21 квітня, затримано організатора та 5 активних членів банди. Проведено майже 40 обшуків, в ході яких знайдено зброю, гроші і багато документів. Врятовані люди, яких фігуранти насильно утримували.
Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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