Вбивали заради наживи: поліція затримала банду «чорних рієлторів»

14:12 22 квітень Київ, Україна

Учасники злочинного угруповання знаходили серед жителів Харківської області самотніх або малозабезпечених осіб, шахрайськими методами заволодівали їхніми квартирами, а потім ліквідували своїх жертв.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції та прокуратурі Харківської області.

"За даними слідства, на початку 2019 року 36-річний харків'янин разом зі своєю 47-річною знайомою створили злочинну організацію, до складу якої увійшли інші особи. Схема зловмисників полягала в шахрайському заволодінні нерухомим майном і надалі умисному вбивстві його власників", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Зловмисники шукали самотніх або неблагополучних людей. Згодом їх споювали алкоголем, викрадали документи або тримали в полоні. Після цього переписували квартири на інших людей, продавали майно, а жертв убивали.



У середу, 21 квітня, затримано організатора та 5 активних членів банди. Проведено майже 40 обшуків, в ході яких знайдено зброю, гроші і багато документів. Врятовані люди, яких фігуранти насильно утримували.



Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.