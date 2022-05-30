Убитих у Маріуполі може бути більше

13:36 30 травня Київ, Україна

У Маріуполі вже поховали 21 тисячу тіл мирних мешканців.

Окупанти могли вбити в Маріуполі понад 22 тисячі людей, за оцінками місцевої влади, росіяни вже поховали в братських могилах 16 тисяч людей, ще 5 тисяч поховали комунальники до середини березня.

"Оцінка вбитих російською армією цивільних може суттєво збільшитись.



На Старокримському цвинтарі протягом місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла укладають у кілька шарів, а потім маскують табличками як індивідуальні поховання.



Загалом із середини квітня окупанти поховали у братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне.



Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня", - Маріупольська міськрада.

Зазначається, що під завалами, на стихійних кладовищах та у тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.



За словами міського голови Вадима Бойченка, жертв у Маріуполі може бути понад 22 тисячі.