Убитий старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ СБУ

17:06 15 липень Київ, Україна

У Києві знайдено мертвим слідчий з особливо важливих справ Служби безпеки України. Про це в середу, 15 липня, повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.



Відзначається, що тіло співробітника української спецслужби виявили перехожі на вулиці Йорданської в Оболонському районі столиці близько 2:00. Прибулі на місце події поліцейські виявили у трупа ознак насильницької смерті.



Зокрема, після попереднього огляду експерти зафіксували наявність слідів крові біля правого вуха. Варто зазначити, що у чоловіка були вивернуті кишені брюк і знята взуття. Крім того, при ньому не було виявлено двох мобільних телефонів, які, як стало відомо пізніше, зазвичай використовував загиблий.



Убитим виявився старший слідчий з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ, полковник Роман Закладний. Загиблий займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і подіями на сході України.

Роман Закладний повинен був вийти на пенсію сьогодні, 15 липня. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

За фактом загибелі слідчого СБУ порушено кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Правоохоронці розглядають кілька версій злочину.