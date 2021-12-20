Убив, замотав у покривала та викинув на смітник: Оперативники Тернопільської області затримали злочинця (ВІДЕО)

Поліція Тернопільської області отримала ще 8 листопада повідомлення про те, що на сміттєзвалищі між селами Шибалін та Бережани було виявлено труп чоловіка, загорнутий у поліетиленові пакети та покривала. Про це повідомляє відділ комунікації у Тернопільській області.
На місці події поліція виявила труп чоловіка, який помер насильницькою смертю.
Після проведення судово-медичної експертизи криміналістами було встановлено, що чоловік 1990 року народження помер від фізичних тортур: переломи щелепно-лицьової кістки, численна втрата крові – це свідчить про умисне вбивство.
Оперативниками було встановлено, що загиблий, місцевий житель одного із сіл Тернопільської області, приїхав до своєї колишньої дівчини та з погрозами просив її повернутися до нього. Її 31-річному знайомому, місцевому мешканцю села Бережани, це не сподобалося, і він вирішив питання самостійно. Між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого зловмисник завдав удару загиблому металевим предметом і той помер на місці.
Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч.1 КК України.
Слідча група змогла оперативно за кілька днів встановити особу загиблого без звернення громадян (родичів та знайомих загиблого) до поліції та повідомлення про зникнення чоловіка. Також були виявлені причини вбивства та особистість підозрюваного. Було зібрано достатньо доказів для подальшого його затримання.
Зловмисник уже раніше притягувався до відповідальності. Наразі він перебуває під арештом без права внесення застави. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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