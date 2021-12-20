Убив, замотав у покривала та викинув на смітник: Оперативники Тернопільської області затримали злочинця (ВІДЕО)

Поліція Тернопільської області отримала ще 8 листопада повідомлення про те, що на сміттєзвалищі між селами Шибалін та Бережани було виявлено труп чоловіка, загорнутий у поліетиленові пакети та покривала. Про це повідомляє відділ комунікації у Тернопільській області.

На місці події поліція виявила труп чоловіка, який помер насильницькою смертю.

Після проведення судово-медичної експертизи криміналістами було встановлено, що чоловік 1990 року народження помер від фізичних тортур: переломи щелепно-лицьової кістки, численна втрата крові – це свідчить про умисне вбивство.

Оперативниками було встановлено, що загиблий, місцевий житель одного із сіл Тернопільської області, приїхав до своєї колишньої дівчини та з погрозами просив її повернутися до нього. Її 31-річному знайомому, місцевому мешканцю села Бережани, це не сподобалося, і він вирішив питання самостійно. Між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого зловмисник завдав удару загиблому металевим предметом і той помер на місці.