Убив і намагався спалити тіло: на Сумщині затримано чоловіка за вбивство сестри

07:55 09 березня Київ, Україна

У Сумській області співробітники поліції оперативно затримали чоловіка за вбивство своєї сестри, зловмисник намагався приховати сліди злочину.

8 березня близько 00.30 годин в поліцію звернулася 27-річна жінка. Вона розповіла, що її мати протягом декількох днів не виходить на зв'язок. Виїхавши за місцем проживання 44-річної мешканки Раменського району, правоохоронці виявили в домоволодінні сліди крові, проте самої жінки ніде не було.



В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Роменського районного відділу поліції встановили хід подій того дня. Виявилося, що між господинею і її 42-річним раніше судимим братом виникла сварка, в ході якої чоловік схопився за ніж і завдав ним тілесні ушкодження сестрі. Коли зрозумів, що накоїв - вирішив приховати сліди злочину.



Тіло жінки, на її ж автомобілі, вивіз за населений пункт, облив бензином і підпалив. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



