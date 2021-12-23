Убив і намагався втекти з країни: поліція затримала іноземця

Співробітники правоохоронних органів розшукали та затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземця, підозрюваного у вбивстві.
Зарізавши знайомого в бійці, 28-річний іноземець намагався втекти з України. Його вирахували і затримали за дві години після вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба поліції Києва.
У поліції розповіли, що на проспекті Лісовому патрульні побачили бійку і втрутилися. Інспектори затримали двох учасників бійки. Ще один чоловік лежав на землі без ознак життя. Він виявився мертвий.
Слідчі з'ясували, що між знайомими виникла бійка, в ході якої один з учасників вдарив іншого ножем в груди. Після цього він втік.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Затриманому повідомили про підозру і звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
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