Убив і намагався втекти з країни: поліція затримала іноземця

18:11 19 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів розшукали та затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземця, підозрюваного у вбивстві.

Зарізавши знайомого в бійці, 28-річний іноземець намагався втекти з України. Його вирахували і затримали за дві години після вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Під час конфлікту один з учасників отримав ножове поранення грудної клітини і помер на місці. Після цього зловмисник намагався уникнути відповідальності і покинути країну, але поліціянти оперативно встановили його особу та затримали в терміналі аеропорту Бориспіль. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що на проспекті Лісовому патрульні побачили бійку і втрутилися. Інспектори затримали двох учасників бійки. Ще один чоловік лежав на землі без ознак життя. Він виявився мертвий.

Слідчі з'ясували, що між знайомими виникла бійка, в ході якої один з учасників вдарив іншого ножем в груди. Після цього він втік.

"Ми отримали оперативну інформацію про те, що зловмисник прямує в аеропорт Бориспіль, і направили туди наряди поліції. Протягом двох годин... ми затримали втікача в одному з терміналів аеропорту. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Затриманому повідомили про підозру і звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.