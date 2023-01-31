Убив та інсценував пограбування: поліція затримала киянина, який застрелив невістку

Під час застілля киянин застрелив невістку, щоб уникнути кримінальної відповідальності, він викинув зброю, влаштував у хаті безлад та дав правоохоронцям неправдиві свідчення.
Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.
Днями до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що у його будинку невідомі вбили дружину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники карного розшуку та кінологи.
Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима розповів, що після прибуття за вказаною адресою правоохоронці виявили у будинку двох братів та тіло 35-річної жінки з вогнепальним пораненням голови.
Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима розповів, що після прибуття за вказаною адресою правоохоронці виявили у будинку двох братів та тіло 35-річної жінки з вогнепальним пораненням голови.
Поліціянти за допомогою аналітиків столичного главку також виявили, що зброю фігурант викинув в озеро. Слідчі повторно опитали чоловіка, внаслідок чого він зізнався, що жодного нападу невідомих не було, а тяжкий злочин скоїв саме він.
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