Убив та інсценував пограбування: поліція затримала киянина, який застрелив невістку

12:09 31 січня Київ, Україна

Під час застілля киянин застрелив невістку, щоб уникнути кримінальної відповідальності, він викинув зброю, влаштував у хаті безлад та дав правоохоронцям неправдиві свідчення.

Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.

Днями до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що у його будинку невідомі вбили дружину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники карного розшуку та кінологи.



Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима розповів, що після прибуття за вказаною адресою правоохоронці виявили у будинку двох братів та тіло 35-річної жінки з вогнепальним пораненням голови.

«Ми опитали родичів, оглянули місце події та з'ясували, що на момент інциденту заявник перебував на другому поверсі будинку. За словами брата заявника, до квартири увірвалися двоє чоловіків і вимагали гроші. У пошуках цінних речей незнайомці влаштували безлад та залишаючи місце злочину застрелили невістку. Ми розпочали відпрацювання цієї версії події, проте свого підтвердження вона не знайшла. Як з'ясувалося, під час застілля киянин напідпитку під час демонстрації мисливської зброї, яка була заряджена, вистрілив родичці в голову, внаслідок чого вона одразу померла. З метою приховати вбивство та відвести від себе підозру, фігурант інсценував у будинку пограбування – розкидав у будинку речі та придумав деталі пригоди для брата та поліції», - йдеться у повідомленні.

Поліціянти за допомогою аналітиків столичного главку також виявили, що зброю фігурант викинув в озеро. Слідчі повторно опитали чоловіка, внаслідок чого він зізнався, що жодного нападу невідомих не було, а тяжкий злочин скоїв саме він.