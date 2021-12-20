Вбивство жінки на Дніпропетровщині: поліція затримала підозрюваних

Нещасний випадок стався 21 листопада на Дніпропетровщині в Кам'янському районі. До місцевої поліції звернувся чоловік 38 років. Він повідомив, що співмешканка померла від численних тілесних травм.

На місці події працювала слідча група. Під час опитування місцевих жителів було встановлено, що напередодні подружжя сварилося із двома молодими людьми (18 та 20 років) біля магазину. Вони голосно з'ясовували стосунки, однак усі розійшлися.

Також поліція встановила, що ввечері молодики навідалися за адресою, де проживає пара, коли чоловіка не було вдома. Конфлікт продовжили вже без господаря будинку, внаслідок якого жінку сильно побили, а потім втекли з місця злочину. Від одержаних травм жінка померла.

Співробітники районного управління поліції Кам'янського району менш ніж за добу встановили особи підозрюваних та затримали їх у порядку, передбаченому ст. 208 КК України, та повідомили їм про підозру за ч.2 ст.115 (навмисне вбивство).