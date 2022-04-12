Вбивство підлітка в Житомирській області: поліція підозрює 15-річну дівчину в скоєнні злочину

17:56 14 липня Київ, Україна

Співробітникам поліції вдалося зібрати докази причетності 15-річної дівчини до вбивства 14-річного підлітка.

Про це повідомляє пресслужба поліції.





14-річна дитина загинула від ножових поранень в груди і шию, у вбивстві підозрюється 15-річна мешканка села Шатрище. Вранці 13 липня правоохоронці отримали інформацію про зникнення 14-річного жителя села Сингаїв, а через кілька годин тіло дитини виявили в покинутій будівлі поруч з населеним пунктом.14-річна дитина загинула від ножових поранень в груди і шию, у вбивстві підозрюється 15-річна мешканка села Шатрище.

"Попередньо встановлено, що напередодні ввечері близько 20:00 в покинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися і між ними виник конфлікт. Всі обставини поки поліціянти встановлюють", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Начальник Нацполіції Житомирської області Юрій Олійник заявив, що підозрювана неодноразово змінювала версії трагедії, а мотиви вбивства будуть встановлені в ході розслідування.



Більш того, як стверджує Юрій Олійник, в ході слідчих дій на місці трагедії і за місцем проживання підозрюваної силовики знайшли докази причетності 15-річної дівчини до вбивства підлітка.

"Початкові свідчення дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, тому мотиви скоєння вбивства хлопця будуть встановлені в ході подальшого розслідування. Під час слідчих дій та з місця пригоди, і з двору підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину", - підкреслив глава Нацполіції регіону.

Підозрювана була затримана, їй пред'явлено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе провину дівчини, то за вбивство підлітка їй загрожує до 15 років позбавлення волі.