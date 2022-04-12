Вбивство підлітка в Житомирській області: поліція підозрює 15-річну дівчину в скоєнні злочину

Співробітникам поліції вдалося зібрати докази причетності 15-річної дівчини до вбивства 14-річного підлітка.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Вранці 13 липня правоохоронці отримали інформацію про зникнення 14-річного жителя села Сингаїв, а через кілька годин тіло дитини виявили в покинутій будівлі поруч з населеним пунктом.
14-річна дитина загинула від ножових поранень в груди і шию, у вбивстві підозрюється 15-річна мешканка села Шатрище.
14-річна дитина загинула від ножових поранень в груди і шию, у вбивстві підозрюється 15-річна мешканка села Шатрище.
Начальник Нацполіції Житомирської області Юрій Олійник заявив, що підозрювана неодноразово змінювала версії трагедії, а мотиви вбивства будуть встановлені в ході розслідування.
Більш того, як стверджує Юрій Олійник, в ході слідчих дій на місці трагедії і за місцем проживання підозрюваної силовики знайшли докази причетності 15-річної дівчини до вбивства підлітка.
Підозрювана була затримана, їй пред'явлено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе провину дівчини, то за вбивство підлітка їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі