Вбивство під Києвом: 15 ударів викруткою за пропозицію інтимного характеру

09:15 06 квітень Київ, Україна

Правоохоронці Київської області отримали телефонне повідомлення від чоловіка, який проживає в селі Круглик Обухівського району, про те, що його сусід не виходить на зв'язок. По прибуттю на місце виклику, поліціянти виявили труп 41-річного чоловіка з множинними пораненнями.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в регіоні Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, в суботу, 3 квітня, в селі Круглик Обухівського району 25-річний хлопець завдав близько 15 ударів викруткою і 5 ножових поранень чоловіку, який запросив його для інтимного масажу.



Небитов зазначив, що поліціянтам Київської області знадобилося менше доби, щоб встановити і затримати зловмисника. Він зізнався в скоєному і вже знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.





